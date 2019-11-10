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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi - ADANA

Yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendi - ADANA

- Kimliği parmak izinden tespit edilen hükümlünün emniyetten çıkarılması - Hükümlünün polis aracına bindirilmesi - Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası Adana 'da yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden belirlendiADANA (AA) - Adana 'da polis tarafından yakalanan firari hükümlünün kimliği parmak izinden tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Hasan Girgin'in merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.Bölgeye giden ekip, firari hükümlüyü sokakta yakaladı.Üzerinden kimlik çıkmayan ve aranan hükümlünün kendisi olmadığını iddia eden kişi, parmak izi incelemesi için emniyete götürüldü.Yapılan incelemede Hasan Girgin olduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Firari Hükümlü Hapis Cezası 

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