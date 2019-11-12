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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yakalanan DEAŞ'lının silahlı fotoğrafları ortaya çıktı İzle

Yakalanan DEAŞ'lının silahlı fotoğrafları ortaya çıktı İzle

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Savaşçı Akalan Şafak Vakti Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Adliyeye götürülmesi
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( ADANA )- Adana'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan birinin örgütün savaşçısı olduğu öğrenildi- Savaşçının uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı ADANA

- Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan birinin örgütün savaşçısı olduğu öğrenildi. Zanlının uzun namlulu silahlarla çektirmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak şafak vakti DEAŞ'a yönelik 8 Kasım günü operasyonu başlattı.Özel harekat timlerinin desteğiyle söz konusu şahısların evlerine baskınlar yapıldı. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındıZanlılardan Yusuf K.'nın hemşire, hasta bakıcı ve hizmet eri olduğu, Ömer Muhammed Davud El Cudu ile Mohammed Houri'nin savaşçı olduğu örgüt adına Suriye'de savaştıkları tespit edilirken Houri'nin çok sayıda uzun namlulu silahla fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Fatu isimli zanlının ise hem savaşçı hem de cezalandırıcı olduğu öğrenildi. Mustafa Muhammed'in ise idari yapı görevlisi istihbaratçı olduğu öne sürüldü.Öte yandan, zanlıların örgüt adına sohbet, ders, etkinlik düzenlendikleri ve örgüt mensupları ile irtibat halinde oldukları öğrenildi. 2'si Türk 10 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 2 Türk zanlı serbest kalırken, diğer 8 Suriyeli zanlı sınır dışı edildi.
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