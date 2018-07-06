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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yakalanan cinayet hükümlüsü polise 'Beni nasıl buldunuz' dedi

Yakalanan cinayet hükümlüsü polise 'Beni nasıl buldunuz' dedi

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Polis Akalan Kahvehane Hapis Cezası Cinayet 

-Polis aracına götürülmesi
-Araca bindirilmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA ) Yakalanan cinayet hükümlüsü polise "Beni nasıl buldunuz" dedi ADANA

- Adana'da kahvehaneye "bir daha gelmemeleri için" uyarılınca çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülerek 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde meydana geldi. İbrahim Şahinoğlu (31) 2013 yılında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde kahvehanede çıkan "Kahvehaneye bir daha gelmeyin" tartışmasında bir kişiyi öldürmek suçundan yargılanarak 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ancak hükümlü 5 yıldır polisten kaçarak yakalanamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlünün cezası kesinleşince onu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler hükümlünün adresi olan Denizli Mahallesi'ne hiç gelmediğini Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşadığını saptadı. Polis bunun üzerine Bahçeşir Mahallesi'nde hükümlünün yaşadığı adrese gidip burada önlem aldı. Polis yaklaşık 3 saat bir beklemenin ardından hükümlünün ikametten çıkması üzerine onu yolda yürürken yakaladı. Hükümlünün polisi görünce "Beni nasıl buldunuz" diye şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi. Hükümlü emniyete götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şahinoğlu, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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