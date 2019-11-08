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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - KOCAELİ Haberi

Yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi - KOCAELİ Haberi

- Adliyeden genel görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi Kocaeli 'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında DEAŞ eğitim sorumlusu olduğu ilerisi sürülen R.H'nin de bulunduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.Dün, jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve Suriye'nin Deyrizor bölgesinde faaliyette bulundukları tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Jandarma Akalan Gesi Terör Örgütü Trol 

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