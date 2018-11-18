Yakalan torbacı eşine kapıyı açma diye böyle bağırdı...Torbacının eşi eroinleri oyuncak ayıyla pencereden attı

-Kelepçelenmesi ve ağzının kapatılması

-Eşine önce kapıyı aç demesi

-Sonra açma kapıyı diye bağırması

-Polisin eve girmesi

-Odaları araması

-Direnin torbacının etkisiz hale getirilmesi

-Polisin bina arasına inmesi ve arama yapması

-Oyuncak ayı ve eroinlerin ele geçirilmesi

-Torbacı ve eşinin gözaltına alınması

-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Polisin bebek için sarf ettiği sözler



( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenler’de torbacı karı ve kocanın evine nefes kesen operasyon- Torbacı “kapıyı açma” diye bağırdı, eşi eroinleri dışarıya attı İSTANBUL



- Esenler’de bir süredir takiplerinde olan torbacıyı sokakta yakalayan narkotimler, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Binanın içerisinde torbacının “kapıyı açma polis” diye bağırması üzerine eşi, şeffaf poşetlerdeki eroinleri oyuncak ayıyla birlikte pencereden dışarıya attı. Nefes kesen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, gözaltına alınan torbacı koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul’da torbacılara göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de uyuşturucu satan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan emniyette çok sayıda kaydı bulunan Mustafa Ş. (26) isimli zanlı, zanlıyı Esenler Menderes Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Sokakta yakalandı, eşine “kapıyı açma” diye bağırdı Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahıs, polisin nezaretinde 352. Sokak’taki evinin girişine götürüldü. Uyuşturucu maddelerin evde olduğunu tespit eden polis, bağırma ihtimaline karşın bir süre torbacının ağzını kapattı. Kapıyı gelen narkotimler, koçbaşıyla kırmak istedi ancak şahsın eşine kapıyı açtırabileceğini söylemesi üzerine kırmaktan vazgeçti. Kapıdan eşine seslenerek açmasını söyleyen torbacı, saniyeler geçmeden “Açma kapıyı, polis” diye bağırmaya başladı.

O esnada ise torbacının eşi Tuğba Ş.(24), şeffaf poşetlerdeki satışa hazır haldeki eroinleri pencereden dışarıya attı. Eroinleri oyuncak ayı ile pencereden atmış Kadının maddeleri attıktan sonra kapıyı açtığı eve giren polis, odalara girerek didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 835 lira ele geçirildi. Çalışmaları daha da derinleştiren narkotimler, bina arasına inerek fenerle arama yapmaya başladı.

Her taşın ve tahtanın altında tek tek bakan polis, oyuncak ayı ile pencereden atılmış 26 paket eroin maddesi ele geçirdi. Polis 1 haftalık bebeği kucağında taşıdı Öte yandan aramaların tamamlanması sonrası torbacı Mustafa Ş. ters kelepçelenerek, eşi Tuğba Ş. ise kucağındaki 1 haftalık bebeğiyle polis aracına götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen torbacı ve eşi ardından şubeye götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında memurun battaniyeye sarılı bebek için, “çabuk üşümesin, arabayı ısıtın” sözleri ise polisin vicdanını ve hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi Şubeye getirilen torbacı ve eşi, ifadelerinin alınmasının ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bakırköy Adliyesi’nde mahkemeye çıkartılan Mustafa Ş., “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Tuğba Ş. ise yeni doğum yapmasından dolayı savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

