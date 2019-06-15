Yakaladığı yılana elini ısırttı



- Elazığ’ın Kovancılar İlçesinde çobanlık yapan Suriyeli bir vatandaşın dağda bulduğu yılanla oynaması görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Olay, Kovancılar İlçesine bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Suriyeli bir kişi bulduğu yılanla oynamaya başladı.

Buldukları yılana elini dişleten çoban yürekleri ağızlara getirdi. O anları köy sakinleri cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Hastaneye gitmeyen ve kendisini ısıran yılanın kendisine zarar vermediğini söyleyen çoban yılanı öldürmeyeceğini ifade etti.

Daha önce de bulduğu yılanla oynayan vatandaş yılanın kendisini ısırmasının ardından “Dedem tarafından okunmuşuz bizim aileye yılanlar zarar vermiyor"demişti.

