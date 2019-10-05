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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yakaladığı 2 metrelik köpek balığını sergiliyor - BURSA

Yakaladığı 2 metrelik köpek balığını sergiliyor - BURSA

- Köpek balığından detay - Balıkçının konuşması - İznik ilçesinde bir balıkçının tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı ilgi görüyorBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bir balıkçı, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor.Tezgahta sergilenen "camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.Balıkçı Ali Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi.

Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.
Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Eken, köpek balığının yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında olduğunu aktardı.

Köpek Balığı Köpek Akalan Muhabir 

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