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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yahya Kemal Beyatlı vefatının 61’inci yılında mezarı başında anıldı Haberi

Yahya Kemal Beyatlı vefatının 61’inci yılında mezarı başında anıldı Haberi

Kuran-ı Kerin tilavetinden görüntü

Anma Töreni Mimari Konferans 

-Dua edilmesinden görüntü
-Coşkun Yılmaz’ın konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Usta şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61’inci yılında Aşiyan Mezarlığı’ndaki mezarı başında dualarla anıldı. Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden, İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61’inci yıl dönümünde Beşiktaş Aşiyan Mezarlığı’ndaki mezarı başında dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Hülya Kaya, Ahmet Hamdi Usta, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi öğrencisi katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni yapılan duanın ardından tamamlandı. “Onun eserlerinde bizim tarihi geçmişimiz çok önemli bir yer tutar” Anma töreni sonrası konuşma yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Yahya Kemal, Türkçeyi en güzel kullanan ve Türkçenin hukukunu, bir dilin önemini, mahiyetini; dilin inanç, kültür, medeniyet, inanç tarihi açısından önemini ortaya koyan, önemli isimlerden bir tanesidir. Yahya Kemal’i okumak demek bizim, cihana yayılan Osmanlı kültür ve medeniyetini, mimarisini, musikisini, zaferini, ahlakını, adabını, edebi bir dille, edebi bir üslup, bir muhasebe içerisinde okumak ve anlamak demektir. Gerçekten onun şiirlerinde, onun eserlerinde, onun konferanslarında, onun anlatımında bizim tarihi geçmişimiz çok ayrı bir yer tutar” diye konuştu.
(ÖY-
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