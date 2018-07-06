Yahudi yerleşimciler Gazze’de esir tutulan İsrail askerleri için gösteri yaptı



- Yüzlerce Yahudi yerleşimci Gazze’de esir tutulan 2 İsrail askeri için gösteri yaptı. Gazze sınırında gösteri yapan 2 bin 500 kadar Yahudi yerleşimci, Hedar Golden ve Arun Şaul isimli İsrail askerlerinin serbest bırakılması için İsrail hükümetini çalışma yapmaya çağırdı. Gösterilere eski İsrail hükümetinin danışmanı Elyakim Rubstein, Tümgeneral Avgdor Kahalani ve İsrail meclisinden bir grup milletvekili de katıldı.

Göstericiler Gazze tarafına yüzlerce uçurtma uçurdu. Hamas harekatının Kassam Tugayları 2014 savaşından sonra esir tuttuğu Şaul Aron, Hedar Golden, Abraham Mengistu ve Haşim Badawi isimli 4 askerin resimlerini yayımlamıştı.

