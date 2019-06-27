Yağmurun başkenti Rize’de kaktüs yetiştiriyor

-Bitki çeşitleri görüntüsü

-Hüseyin Dilsiz ile Röportaj



( RİZE - ÖZEL)-Evinin bahçesine kurduğu serada kaktüs yetiştiriyor RİZE



- Almanya’da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize’ye dönen Hüseyin Dilsiz(53) evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs üretiyor. Almanya’da ticaretle uğraşan Hüseyin Dilsiz (53) yıllar sonra döndüğü memleketi Rize’de hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı.

Zamanla taleplerin çoğalması üzerine hobi olarak başladığı bu işi 300 metre kare alana sera kurarak büyüterek bir çok ile kaktüs göndermeye başladı.

Yağmurun başkenti olan Rize’de kaktüs yetiştirmeyi başaran dilsiz:” ilk başlarda yetişmez diyenler oldu fakat ben yetişeceğimi iddia ederek bu işe başladım. dedi Almanda sebze işiyle uğraştığını belirten Dilsiz:” Rize’ye geldiğimde hobi olarak değişik fidanlar toplamaya başladım daha sonra hobimizi sera kurarak geliştirdik. Akdeniz turunda büyük bir seraya girmiştim orada etkilendim. Kaktüsler Karadeniz’de neden olmasın dedim yetişmez dediler fakat inat ettim araçları aldım şimdide güzelde tutuluyor” Dedi. Kaktüslere çocukları gibi bakarken elindeki bazı kaktüsleri satmaya kıyamıyor. Dilsiz” geçtiğimiz günlerde bir müşterimiz gelip bu kaktüsü bana ayır deyince üzüldüm. Bunlar bizim çocuklarımız gibi satıldığında üzülüyoruz” dedi.

Rize’de kaktüs üretiminin zorlukları olsa da avantajlarının da olduğunu dile getiren Dilsiz: ”Akdeniz’de şuanda 45 derece gibi hava sıcakları olduğu için daha zor şartlar altında yetiştiriyorlar. Ben bunu Rize’de avantaj olarak gördüm. Dedi.

