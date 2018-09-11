Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yağmurlu havada 90 polisle 'huzur' operasyonu

Yağmurlu havada 90 polisle 'huzur' operasyonu

uygulama noktasında görüntüler

Emniyet Müdürü Polis Emniyet Kemeri Gesi Kullar 

-araç araması
-emniyet müdürün uygulama noktasında görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) Yağmurlu havada 90 polisle "huzur" operasyonu BURSA

- Okulların açılmasına sayılı günler kala ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yapıldı. İnegöl'de yağmur yağmasına rağmen ekipler uygulamalarına devam etti. Uygulamalara İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de katıldı.
90 polisin iştirakiyle okullar bölgesi, Osmanbey Caddesi, Alanyurt ve üniversite önünde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Şahısların üst aramaları ile GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama belirlenen noktalarda 3 saat sürerken, ekipler vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, park ve bahçeleri de denetledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul çevreleri de kontrol edildi. Uygulama esnasında ön koltukta oturan çocuklar polislerin ikazıyla arka koltuklara alınırken, emniyet kemeri takmayan sürücüler ise uyarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı