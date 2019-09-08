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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti

Yağmurdan taşan kanalizasyon suyu ev halkını mağdur etti

EV ICINDEN DETAYLAR

Gecekondu Kanalizasyon Su Baskını Elektronik Eşya Şiddetli Yağış 

-EV SAHIBI FAHRIYE GUCER ACIKLAMALARI
-DETAYLAR
-BELEDIYE EKIP CALISMASI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta yağmurdan taşan kanalizasyon suyu, ev halkını mağdur etti. Sinop’ta gün boyu ve akşam saatlerinde yaşanan şiddetli yağış sebebiyle taşan kanalizasyondaki su, bir gecekondu evi bastı. Hanede yaşayan 6 kişi sokakta kaldı. Sinop’un Akliman mevkiinde, kanalizasyon yakınlarında bulunan bir gecekondu ev, 23.00 sıralarında yağan şiddetli yağış sonrası taşan kanalizasyon suyuyla doldu. Evdeki tüm elektronik eşyalar, koltuklar ve halılar kullanılamaz hale geldi. Son iki yıldır bu şekilde bir sorunla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Evde yaşayan 6 kişi, yaşanan bu olayın ardından kalacak yeni yer aramaya başladı.
Ev sahibi Fahriye Güçer, yaptığı konuşmada; “Uyuyorduk, eşim beni kaldırdı evi su basmış dedi.
Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
“Suyun içinde kaldık” Güçer, kalacak yerlerinin olmadığını belirterek, “Perişan haldeyiz. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.
Belediye ekipleri geldi Belediye ekipleri, gece 00.00 sıralarında olay yerine gelerek gün içinde 6’dan fazla su baskını yaşandığını, yağmur başladığından beri bu gibi vakalara koştuklarını belirtti.
Ekipler, vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyun kontrolünü yaptı.
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