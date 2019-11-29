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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Gökkuşağı detay

Gökkuşağı Irak 

-Selfie çekinenler detay
-detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından öğleden sonra oluşan gökkuşağı kendisine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar ise binaların çatısına çıkarak gökkuşağı ile selfie çekildi.İstanbul’da sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan ve öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetli yağmur öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Mega kentin Bahçelievler ilçesinde oluşan gökkuşağı ise kendisine hayran bıraktı. Barındırdığı renkler ile adeta görsel bir şölen oluşturan gökkuşağını vatandaşlar da selfie çekerek değerlendirdi. Bir süre etkili olan gökkuşağı daha sonra ortadan kayboldu.
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