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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandı Haberi

Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandı Haberi

ağacın altında bulunan çobanın cesedi

Tahkikat Yıldırım Düştü Olay Yeri İnceleme Akalan Yıldırım Düşmesi 

-savcının olay yeri incelemesi
-ölen şahsın fotoğrafı

( BURSA )- Bursa'da yağmurdan kaçıp ağacın altına saklanan çobanın üzerine yıldırım düştü- Bursa'da aynı gün 2 çoban ölü bulundu BURSA

- Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yağmurdan kaçıp ağaç altına saklanan bir çoban ağaca yıldırım düşmesi neticesi hayatını kaybetti. Aynı gün aynı ilçedeki bir başka çobanda ormanda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kınık ve Durhasan Mahallelerinde aynı günde ormanda 2 çoban ölü bulundu. Durhasan mahallesinde sabah evinden hayvan otlatmak için ayrılan çoban Durmuş Şahin(49)’in akşam hayvanlarının yalnız dönmesi üzerine babası ve köylüler aramaya başladı.
Saat 20:30 sularında bir ağacın dibinde çoban Durmuş Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde çoban Durmuş Şahin’in radyosu da parçalanmış şekilde bulundu. Hayvanlarını otlatırken yağmurun başlamasıyla ağacın altına sığınan Durmuş Şahin’in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kınık Mahallesinde arazide hayvan otlatan bir başka çoban 57 yaşındaki İbrahim Durmuş'ta akşam saatlerinde ormanda ölü bulundu. İbrahim Durmuş'un hastalığı nedeniyle öldüğü tahmin edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından her iki çobanın cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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