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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yağmurda kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı:1 yaralı

Yağmurda kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı:1 yaralı

Yaralının hastaneye getirilmesi

( BURSA ) BURSA

Hastane Elektrik Direği Trol 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde yürüyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza Çaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. Recep D. idaresindeki 16 AVM 67 plakalı otomobil, mahallenin çıkışındaki rampayı inerken yol üzerinde yürüyen Hayati K'ye (40) çarptı. Yayayı fark eden sürücü frene bastı, ama araç ıslak yolda kaydı. Kayan otomobil önce Hayatı K.'ye daha sonra yol üzerinde bulunan elektrik direğine çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Hayati K. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ise Bursa'ya sevk edildi.
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