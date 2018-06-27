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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmura kum torbalı önlem

Yağmura kum torbalı önlem

İtfaiyeden görüntü

Sağanak Yağış 

-Vatandaşın kum torbalarından ve suyu tahliye etmesinden görnütü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağışa önceden hazırlanan bir vatandaş kum torbalarıyla önlem aldığı görüldü.
Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen itfaiye ekipleri rögar kapaklarını açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.
Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Yeşilköy mevkiinde su taşkınlarına önlem amaçlı rögar kapaklarını açtı. Öte yandan yağışa önceden hazırlanan bir vatandaşın ise kum torbalarıyla önlem aldığı ve kendi su tahliye sistemini oluşturduğu görüldü.
(MB-
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