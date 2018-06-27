Yağmura kum torbalı önlem

-Vatandaşın kum torbalarından ve suyu tahliye etmesinden görnütü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağışa önceden hazırlanan bir vatandaş kum torbalarıyla önlem aldığı görüldü.

Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen itfaiye ekipleri rögar kapaklarını açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Yeşilköy mevkiinde su taşkınlarına önlem amaçlı rögar kapaklarını açtı. Öte yandan yağışa önceden hazırlanan bir vatandaşın ise kum torbalarıyla önlem aldığı ve kendi su tahliye sistemini oluşturduğu görüldü.

(MB-

