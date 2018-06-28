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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yağmur yeniden başladı

Yağmur yeniden başladı

Yağmur görüntüleri

( İSTANBUL )- Şehir Hatları seferleri iptal edildi İSTANBUL

Sağanak Yağış Hava Muhalefeti Muhalefet 


- Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da akşam saatlerinde başlayarak kısa süreli duran yağmur yeniden başladı.
Şehir Hatları ise saat 00.00 itibariyle hava muhalefetinden dolayı seferleri iptal ettiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başlamış ve bir süre sonra durmuştu. Yağmur bir süre sonra aynı şiddetle geri başlayarak kısa sürede etkisini gösterdi. Öte yandan Şehir Hatları hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, saat 00:00 itibariyle hava muhalefeti nedeniyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
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