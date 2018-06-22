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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - AFYONKARAHİSAR

Yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - AFYONKARAHİSAR

- Yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.Yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde tarım arazileri, yağmur ve dolu yağışı nedeniyle zarar gördüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde yağmur ve dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.İlçeye bağlı Bekteş ve Karkın köylerinde, yağmurun ardından dolu yağması, bölgenin önemli geçim kaynaklarından başta haşhaş ve patates olmak üzere bazı ürünlerin ekili olduğu arazileri olumsuz etkiledi.Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 dakika süren yağış nedeniyle bazı evleri su bastığını söyledi.

Yağışın tarlalarda zarara neden olduğunu ifade eden Bayar, "Ekinlerimiz, haşhaş, patates ve mısır gibi ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçi mağdur durumda. Hasar tespiti için yetkililere haber verdik. Haşhaşlarda aşırı derecede kararma ve küflenme var." diye konuştu.
Köyün sakinlerinden Yusuf Aktaş da ürünlerinde büyük hasar meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Haşhaş Tarım Dolu Yağışı Karahisar Mısır 

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