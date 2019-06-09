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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

yağmura yakalanan vatandaşlar

Sağanak Yağış Akalan Sığınma Benzin 

-Sürücülerin zorlukla ilerlemesi
-Detay
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat’ta akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorluk çekerken ıslanmamak için korunacak yer aradı. Sürücüler ise yağış nedeniyle göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiler. Bayram tatili dönüşü yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise benzinliklere sığınmak zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yağmurun aniden bastırdığını yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ve ıslandıklarını söyledi.


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