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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmur sularının altında kalan tarlasını kayıkla gezdi - HATAY

Yağmur sularının altında kalan tarlasını kayıkla gezdi - HATAY

- Sular altında kalan tarım arazilerinden detay - Aşağı Oba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayri Gezer'in kayıkla gezmesi - Hayri Gezer'in kayıkla zararını incelemesi - Mahalle sakinlerinden Hacı Bayram Yıldız'ın açıklaması - Hatay 'da etkili olan sağanak nedeniyle bir çiftçi adeta göle dönen tarım arazisinde kayıkla gezerek ürünlerini inceledi - Çiftçi Hayri Gezer: - "Yazın susuzluk çekiyoruz kışın da suyun içindeyiz. Ovamız su altında, kayıkla gezdik, baktık. Evimize de kayıkla geliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz"HATAY (AA) - Hatay 'da etkili olan sağanak sonrası Amik Ovası'ndaki birçok tarım arazisi zarar gördü; bir çiftçi, sular altında kalan tarlasında kayıkla gezdi.Dünden bu yana etkisi sürdüren kentteki yağış nedeniyle birçok buğday ekili tarla sular altında kaldı.Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağı Oba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hayri Gezer, yağmur sularının altında kalan tarlasındaki zararı tespit etmek için ilginç bir yola başvurdu.Evinin önüne getirdiği motorlu kayığı çalıştıran çiftçi Gezer, evinin etrafındaki göle dönen tarlasında kayıkla gezdi, zararını inceledi.Gezer, AA muhabirine yaptığı konuşmada, her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Evinin ve arazisinin ovada bulunduğunu, her yağış sonrası afet yaşadıklarını belirten Gezer, "Yazın susuzluk çekiyoruz kışın da suyun içindeyiz. Ovamız su altında, kayıkla gezdik, baktık. Evimize de kayıkla geliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Hacı Bayram Yıldız da mahallelerini her kış yağmur sularının bastığını anlattı.Yetkililerden bu duruma çare bulmalarını isteyen Yıldız, "Yazın pamuklarımız kuruyor, su bulamıyoruz, kışın da suyun içinde kalıyoruz. Buğday tarlamız zarar gördü. Her yer buğday ekili, su meydanda, başka nasıl çare bulalım." ifadesini kullandı. - Hassa'da şiddetli rüzgarÖte yandan, Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle park ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç devrildi. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Tarım Muhabir Tarım Arazisi Şiddetli Rüzgar 

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