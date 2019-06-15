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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yağmur suları yükselince dere kenarında mahsur kaldılar

Yağmur suları yükselince dere kenarında mahsur kaldılar

Köprü ayağında mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ve kardeşlerden görüntü

Mahsur Kaldı Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Yükselen Dere Yatağı 

-Yağış sonrası suyu yükselen dereden görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yağışlarda köprü ayağında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte derenin bir anda yükselmesi neticesinde köprü ayağında mahsur kaldı. İlçe içerisinden geçen Budaközü ve Diğ Çayının bağlantı noktasında hayvanlarını otlatan iki kardeş aniden bastıran yağmur sonrası bir anda yükselen sel suları nedeniyle dere yatağında mahsur kaldı. 2 kardeş 17 Büyükbaş ve 8 buzağıyı bulundukları noktada durdurmak için uzun süre çaba sarf ettiler. Yaklaşık 2 saat dere yatağında mahsur kalan çocuklar sel sularının azalmasıyla birlikte hayvanlarını da alarak bölgeden uzaklaştı.
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