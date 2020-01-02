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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

DRONE VE GÖKKUŞAĞI GÖRÜNTÜLERİ

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

Kamera Gökyüzü Gökkuşağı Irak 


- İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen ve Taksim’de kameralara yansıyan gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Masmavi gökyüzünde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. İstanbul Boğazı'nı çevreleyen ve Taksim’de oluşan gökkuşağı, manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.
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