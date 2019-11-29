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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağmur sonrası metrobüslerde yoğunluk oluştu

Yağmur sonrası metrobüslerde yoğunluk oluştu

Metrobüsler

Metrobüs Durağı Akalan Kalaba Alabalık Şiddetli Rüzgar 

-Vatandaşların şemsiyelerinin uçması
-Trafikten görüntü
-Duraklardaki vatandaşlar
-röportajlar
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul’da yağış başladı.
Aniden bastıran yağmurla yollarda trafik oluşurken vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul’da yağış başladı.
Aniden bastıran yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa yolda yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken şiddetli rüzgarın etkisiyle vatandaşların şemsiyeleri de uçuştu. İstanbul Şehir Hatları ve İDO’nun bazı seferleri iptal edilirken vatandaşlar metrobüslere akın etti. Bahçelievler metrobüs durağında yoğunluk oluşurken yağış sonrası oluşan trafik nedeniyle 2 ambulans da trafikte ilerlemekte zorlandı. “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil” Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor” diye konuştu.
“Metrobüsler kalabalık oluyor” Hava şartların tüm işlerini etkilediklerini ifade eden Ümran Ergin, “Hava şartlarından dolayı metrobüsler kalabalık oluyor. Fırtına en çok insanları etkileyecek, bizler etkileneceğiz. Hayatımız aksayacak, günlük işlerimiz aksamaya devam edecek.Trafik çok fazla” ifadelerini kullandı.
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