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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yağmur sonrası Bahçelievler'de yoğun trafik

Yağmur sonrası Bahçelievler'de yoğun trafik

Bahçelievler ve Avcılar'dan detaylar

( İSTANBUL ) - E-5 Ambarlı alt geçidini su bastı, bir minibüs ve şoförü mahsur kaldı İSTANBUL

Mahsur Kaldı Sudan 


- İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur sonrası araçlar Bahçelievler'de yoğun trafik oluşturdu. Avcılar Ambarlı'da ise sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.Yetkililerin uyarılarının ardından İstanbul'un bir çok noktasında yağmur etkili olmaya başladı.
Biranda şiddetli bir şekilde etkisini gösteren yağmur su baskınlarını da beraberinde getirdi. Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Bir minibüs ve sürücüsü alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarıcı ekipler minibüsü sudan çekiciyle çıkardı.
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