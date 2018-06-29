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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yağmur şelale turizmini de vurdu

Yağmur şelale turizmini de vurdu

BOŞ ŞELALEDEN GÖRÜNTÜ

Tenha Şelale 

-ŞELALEYE ZİYARETE GELENLERDEN GÖRÜNTÜ
-ARAP TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜ
-KAPALI HAVADAN GÖRÜNTÜ
-ZİYARETÇİLERLE RÖP

( BURSA -ÖZEL-HD)- Bu mevsimde iğne atsan yere düşmeyen şelale birden ıssızlaştı BURSA

- Bursa’nın dünyaca ünlü şelalesi, havaların yağışlı ve kapalı gitmesiyle bugünlerde bomboş kaldı. Özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Kestel ilçesindeki Saitabat şelalesi, bugünlerde havaların kapalı ve yağışlı geçmesi sebebiyle tenhalaştı. Uludağ’dan gelen buz gibi suyuyla bilinen şelaleye normalde sıcak olan bu mevsimde insanlar serinlemek için geliyordu. Turistlerin havaların yağışlı ve kapalı gitmesi yüzünden şelaleye rağbet göstermediği görüldü.
Normalde bu mevsimde iğne atsan yere düşmeyen şelalenin boş olduğu görüldü.
Şelaleye az da olsa Arap turistlerin gelmesi dikkati çekiyor. Güneşin kendini göstermesiyle birlikte şelalenin dolup taşması bekleniyor. Turistler şelaleye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Burası muhteşem. Hava sıcak olsaydı ayaklarımızı serin sulara sokup serinlemenin keyfini çıkartmak isterdik" dediler.
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