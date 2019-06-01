Yağmur kazaları beraberinde getirdi

-Ambulansların yarılması

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü



( KARABÜK )- Biri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 4’ü çocuk 8 yaralı KARABÜK



- Karabük’te yağmur yağışı sonrası kazalarda beraberinde geldi. Bizi zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yağmur yağışı ile birlikte ilk kaza Yeşil mahalle Sanayi kavşağında meydana geldi. Recep Isıldak idaresindeki 34 EFP 96 plaka sayılı otomobili ile yeşil mahalle çevre yolundan Safranbolu istikametine seyrederken ışıklarda bekleyen Muhammed Ali Bayram'ın kullandığı 78 AZ 044 plaka sayılı kamyonete kamyonette önünde bulunan Musa Dilsiz’e ait 78 AAF 023 plaka sayılı otomobile çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Elif Dilsiz (32), Ensar Dilsiz (12), Halil Ömer Dilsiz(8) ile Sevdi Isıldak (49) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hayatî tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kamyonun altına girdi Kentte bir diğer kaza ise Karabük - Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Mustafa Süel(73) idaresindeki 78 AAE 198 plakalı otomobil kavşakta Mehmet Büyükşahin idaresindeki 06 JTA 81 plakalı hafriyat yüklü kamyona yandan çarparak altına girdi. Ön kısmı dorsenin altına giren otomobilde sürücü Süel ile yanındaki Elanur Alparlan (8) yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 100. yıl mevkiinde meydana gelen bir başka kazada biri bebek iki yaralandı. Muhammed Kara'nın yönetimindeki 78 BV 567 plaka sayılı kamyoneti ile önünde seyreden ve sağa dönüş yapmaya çalışan Mehmet Er'in kullandığı 33 SL 601 plaka sayılı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Mehmet ER ve İkramiye Er hafif şekilde yaralanarak 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırıldı.

