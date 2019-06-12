Yağmur Eskişehir'i etkisi altına aldı Video

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren arlıklarla devem eden sağanak yağış, gün içinde yeniden etkisini arttırarak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı. Son günlerde etkisini arttırarak devam ettiren yağış, öğleden sonra tekrar etkisini gösterdi. Aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Hafta başında etkili olan yağış nedeniyle önceden tedbir alan vatandaşlar, şemsiyeleri ile yağıştan korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan Eskişehirliler ise kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı. Öte yandan meteorolojiden edinilen verilere göre yağmurlu bir hafta geçirecek olan Eskişehirliler'de yaşanabilecek sel, taşkın gibi doğal afetler konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca yağışın gün içerisinde etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

