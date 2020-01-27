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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmur duası kabul oldu, Edirne’ye aylar sonra yağmur yağdı

Yağmur duası kabul oldu, Edirne’ye aylar sonra yağmur yağdı

yağmur detayları

Sağanak Yağış Yağmur Duası Gübre 

-vatandaş açıklamaları
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, aylardır yağış olmaması hem çiftçileri hem de vatandaşları kara kara düşündürüyordu. Geçtiğimiz Cuma günü binlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Cami’nde yağmur duası yaptı. Yaklaşık 2 ay sonra bugün ilk kez başlayan sağanak yağış ise bir anda yüzleri güldürdü. Edirne’de, öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Hava sıcaklığının 12 derece olarak ölçüldüğü kentte, kurak giden kış hem çiftçiyi hem de vatandaşları endişelendiriyordu. Bugün öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış ise yüzleri güldürdü. “Dualarımız kabul oldu” Edirneli vatandaşlar, “Bugün çiftçinin yüzü güldü. Herkes gübre atmak için yağmur bekliyordu. Yağmur dolayısıyla çiftçide mutlu herkes mutlu, havaların kurak gitmesi çiftçiyi de üzdü en son Selimiye’de yağmur duasına çıktılar. Dualarımız kabul oldu, yağmur başladı” ifadelerini kullandı. Edirneli üreticiler ve çiftçiler, uzun yıllardır böyle kurak bir kışı ilk kez yaşadıklarını belirterek, geçtiğimiz Cuma günü binlerce kişinin katımıyla Selimiye Cami’nde yağmur duası yapmıştı. (KU-
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