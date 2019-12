Yağmur’da ekmek mücadelesi yürekleri yaktı

-Röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL)- 54 yaşındaki engelli, mendil satarak hayatını kazanıyor İSTANBUL



- 8 aylıkken geçirdiği çocuk felci yüzünden ayaklarını kaybeden Mehmet Köse, tekerlekli sandalyesi ile 12 yıldır mendil satarak hayatını sürdürüyor. Yağmur, çamur dinlemeden ekmek mücadelesini sürdüren Köse’nin hayat hikayesi ise yürekleri yaktı. Bahçelievler metrobüs durağının çıkışında 12 yıldır her sabah mendil satarak hayatını sürdüren Mehmet Köse’nin hayat hikayesi yürekleri yaktı. 8 aylıkken çocuk felci geçiren Köse, her sabah erkenden kalkıp mendil satıyor. Ekonomik nedenler yüzünden eşi ve ailesinden uzak kalan Köse kışın gelmesi ve yağışların başlamasından dolayı satışlarının iyi gitmediğini söylüyor. “Allah’a çok şükür dilenmedim” Yıllardır mendil satarak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Mehmet Köse, “Ben 8 aylıkken çocuk felci geçirdim. O zamandan beri böyleyim, 54 yaşındayım. Yine de çok şükür hayat küsmedim. Hep mücadele ettim. 2 kızım var 1’i evli 1’i bekar 21 yıllık bir evliliğimiz vardı ekonomik sıkıntılardan dolayı ayrıldık. 12 senedir burada mendil satıyorum. Allah’a çok şükür dilenmedim. Hastanede yatıp kalkıyorum orada kalıyorum. 1 emekli maaşım var. Emekli maaşın yüzde 70’i kredi borçlarına gidiyor. Maaşımdan bana 500 TL kalıyor. Mecbur çalışmam lazımdı. Yağmur yağınca şemsiyenin altında satış yapıyorum. Ama pek satış olmuyor yine de bekliyorum. Belki satarım diye şuan 80 milyar borcum var. Yağmur yağınca satışlar azalıyor 3-5 tane satıyorum. Normal havada 2-3 paket bitirebiliyorum. Ben hayat mücadeleme her zaman devam ediyorum” diye konuştu.





