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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü

Yağışlardan detay

Sağanak Yağmur Dere Yatağı 

-sürücülerin ilerlemesinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Safranbolu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi. Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Metrekareye 2 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu’da ara caddelerin merdivenleri su taşkınları meydana geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Karabük’te sağanak ve gök gürültülü yağışların bulunacağı ve metrekareye 21 kilogram yağışın düşeceği belirtilirken vatandaşlar ani sel ve baskınlara karşın uyarıldı.
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