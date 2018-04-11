Yağmur altında uyumaya çalışan yaşlı adam yürekleri sızlattı



- Eskişehir'de sokaklarda yatan 58 yaşındaki adamın durumu görenlerin yüreklerini sızlatıyor. Hayatta kimi kimsesi kalmamış Ramazan Keskin isimli vatandaş, sokaklarda yatıyor. Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen bir battaniyeye sarılarak kaldırımın üzerinde sabahı bekleyen Keskin, çöplerden topladığı hurda ve plastik atıkları satarak geçimini sağlıyor. Yaşlı adamın başını sokacak bir yer bulunmazken, tek istediği geceleri kalabileceği bir yer. Bunu da istemeye utanan Keskin, kısık sesiyle durumunu kısaca anlatmaya çalıştı. "20 yıldır sokaklardayım" Hiç evlenemeyen Ramazan Kesin, son 20 yıldır sokaklarda kalmaya devam ediyor. Günlük kazandığı paranın 20 ila 30 lira arasında değiştiğini belirten Keskin, "Ben tek yaşıyorum, bekarım. Kimsem yok ki benim. Hurda ve plastik topluyorum çöplerden. 20-30 lira kazandırıyor. O da yemen parasına felan gidiyor. Yapacak bir şey yok, durum böyle. Akşamları kahveye çay içmeye gidiyorum. Sonrasında çalışmaya devam ediyorum. Böyle geçiyor günler. Yardım alamıyorum çünkü ikametgahım yok. Bir de Suriyeliler geldi. Onlar gelince bizlerde ekmeğimizden olduk. Onlar da bu işlere girince kazanç azaldı. 20 yıldır sokaklardayım" dedi.

(MSY-Y)

