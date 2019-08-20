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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı

Yağmur altında ağaca bağlanan köpeği böyle yumrukladı

- köpeğe vuran adamın cep telefonu görüntüsü

Sağanak Yağmur Cep Telefonu Hayvan 

-- köpeğin sonradan çekilmiş detayı

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti. Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı. Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi. (SD-MŞ)
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