Yağmur altında 1 ton hamsi kemençe ve horon eşliğinde 2 saatte tükendi

-Katılan Vatandaşlar,

-Hamsi kuyruğunda bekleyen vatandaşlar

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( KOCAELİ )- Trabzonlular, Kocaeli'yi hamsi ve kemençeye doyurdu KOCAELİ - Kocaeli'nde yaşayan Trabzonlular tarafından düzenlenen etkinlikte ızgaralara serilen 1 ton hamsi, kemençe ve horon eşliğinde 2 saatte tükendi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte kentte yaşayan Trabzonlular bir araya geldi. Trabzon ve Kocaeli halkının kaynaşması, kültür paylaşımı amacıyla düzenlenen etkinlikte, ızgaralara pişirilen 1 ton hamsi, ziyaretçilere ikram edildi. Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin bahçesinde gerçekleşen organizasyonda çok sayıda protokol davetlisi Trabzonluları yalnız bırakmadı. Yağmur altında horon ve kemençe ile coşan binlerce davetli, 1 ton hamsiyi 2 saatte tüketti. Trabzon ve Kocaeli kültürünü kaynaştırmak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Kocaeli’deki tüm hemşehrilerimizi davet ettik. Sonuçta biz Kocaeli’de yaşıyoruz. Güzel bir organizasyon oluyor. Havada bizim oraların havası. Hamsi de ızgarada pişiyor. Saat 12.00’den beri hazırlanıyor. Buraya gelenlerin sayısı bini geçti. Çünkü yaklaşık 1 ton hamsi, 900 ekmek vardı ve bitmek üzere. Bir yandan da horon oynuyorlar. Havaya rağmen, yağmura rağmen. İşte Karadenizlilik böyle bir şey. Trabzonluluk böyle bir şey. Biz insanları eğlendirebiliyorsak, kültürümüzü yansıtabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Kemençe susmadı Gerçekleşen organizasyonda 1 ton hamsiyi tüketen davetliler, yağan yağmura rağmen saatlerce horonlar oynadılar. Birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte Trabzonlular bir, memleket hasretlerini gidermenin mutluluğunu yaşadılar.

