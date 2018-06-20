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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmacı sevgililer yakalandı

Yağmacı sevgililer yakalandı

Hükümlülerin emniyetten çıkartılması

Parmak İzi Akalan Hapis Cezası Semt Pazarı Harekete Geç 

-Adliyeye götürülmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA )- Adana'da yağma ve birden fazla kişiyi tehdit suçundan 34 yıl 8 ay hapis cezası alan şahıs ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sevgilisi yakalandı ADANA

- Adana'da yağma ve birden fazla kişiyi tehdit etmekten 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sevgilisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 kez birden fazla kişiyle yağma ve birden fazla kişi ile tehdit suçuna karışarak 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cebrail Çoban (52) ile yine 2 kez birden fazla kişiyle yağma ve birden fazla kişiyle tehdit suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Elife İ.'nin (46) sevgili olduğunu ve birlikte yaşadığı öğrenen polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadının zaman zaman Levent Mahallesindeki semt pazarında çalıştığını saptadı. Polis kadını yakın takibe aldı. Yaptığı takip sonucunda evi öğrenen polis çevrede önlem aldı. Bir süre sonra polis iki sevgiliyi evin önünde yakaladı. Yanlarında kimlikleri olmayan zanlılar, kendilerinin aradıkları kişiler olmadığını ileri sürdü. Polis iki kişi emniyete götürüp parmak izi alınca şahısların polisin aradığı hükümlü sevgililer olduğu ortaya çıktı. Cebrail Çoban ve Elife İ. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. (FKE-
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