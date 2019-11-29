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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı İzle

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı İzle

zanlıların adliyeye çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Faili Meçhul Akalan Hırsız 


- Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.Farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul yağma ve güveni kötüye kullanma olaylarının 2 şüphelisi, Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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