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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yağma ve dolandırıcılık operasyonu - ADANA

Yağma ve dolandırıcılık operasyonu - ADANA

- Şüphelilerin Adli Tıp Birimine getirilmesiADANA (AA) - Adana 'da yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 4 gün önce başlatılan operasyon kapsamında, bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı satısı 21'e yükseldi.Zanlıların, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerde, besicilerden para vermeden veya değerinin altında bir fiyat ödeyerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan aldıkları, kendileri ile ticarete yanaşmayan hayvan sahiplerini ise tehdit ettikleri iddia edildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 3'ünü tutukladı, 18'ini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Akalan Dolandırıcılık Nitelik Hayvan 

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