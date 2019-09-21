Yağma suçundan aranan şüpheli tutuklandı - HATAY

- Polis ekiplerinden detaylar - Şüphelinin saklandığı yerden çıkarılması Hatay 'da yağma suçundan aranan şüpheli tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, "birden fazla kişiyle yağma" suçundan aranan şüpheli tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçundan aranan K.O'yu (35) yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledikleri şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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