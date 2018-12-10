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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Kaza yapan araç

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Direksiyon Trol 

-Polis ekiplerinin gelmesi ve inceleme yapması
-Kaza nedeniyle bekleyen araçlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Çorlu’da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Çorlu çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu çevreyolu Çorlu Mühendislik Fakültesi Mevkii’nde meydana geldi. Çorlu yönünden Edirne yönüne gitmekte olan Deniz Ç. idaresindeki 34 TT 215 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerini tamamlaması aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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