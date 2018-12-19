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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yağışların yükselttiği dere kenarındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Yağışların yükselttiği dere kenarındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi

DERELER DETAYLAR

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-YOLLARDAN DETAYLAR

( SAKARYA )- Karasu ve Kaynarca ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi SAKARYA

- Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen Sakarya’nın Kaynarca ilçesindeki bir derenin yükselmesi sonucu dere yakınında bulunan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kaynarca'da yağışlar dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Seyran deresinin seviyesi yükselmesi sonucu dere yakınındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Yapılan açıklamada dere yakınında bulunan okullara taşımalı sistem ile gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği bildirilirken, derenin seviyesi ise taşma noktasına geldi. Kaynarca Belediyesi ve SASKİ ekipleri ilçe merkezinde 3 ay öncesi yaşanan sel felaketinin tekrarı olmasın diye yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Aşırı yağışlar sonucunda bir çok tarım arazisi su altında kalırken, dere yakınında ikamet eden vatandaşlar olası sele karşı uyarıldı. “Su seviyesi yükseldi” Karasu’da da aşırı yağan yağmur sonucu hayat olumsuz şekilde etkilendi. Resuller köyü ve Karamüezzinler köyü arasında bulunan Patlıcan deresinde sağanak yağış sonucu su seviyesi yükseldi. Şiddetli yağış sonucu su seviyesinin yükselmesi birçok sürücüyü mağdur etti. Mahalle sakinlerini uyaran Resuller Mahallesi Muhtarı Yusuf Sağır, “Patlıcan deresinde su seviyesi yükseldiği için ufak araçların geçişinde sıkıntı yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi yararlı olacaktır” dedi.

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