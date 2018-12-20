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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yağışlardan dolayı pancar sökemeyen çiftçi mağdur oldu - YOZGAT

Yağışlardan dolayı pancar sökemeyen çiftçi mağdur oldu - YOZGAT

- Pancar tarlasının detay görüntüleri - Pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz'ın konuşmasıYağışlardan dolayı pancar sökemeyen çiftçi mağdur olduYOZGAT (AA) – Yozgat ’ın Yerköy ilçesinde yağışlardan dolayı 200 dekar pancarını sökemeyen çiftçi, şeker fabrikasının da alımı durdurmasıyla mağdur oldu.Karacaahmetli köyünde 350 dekar alana pancar eken ancak kuraklıktan dolayı 150 dekarından vazgeçerek 200 dekar pancarın sulamasını yapan çiftçi Ali İhsan Yılmaz, hasat zamanında ise yağışlardan dolayı söküm yapamayınca ürün tarlada kaldı.Pancar söküm takviminin kasım ayında başladığını belirten Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat zamanı yağışlar başlaması dolayısıyla söküm yapamadığını ve durumu Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Yılmaz, şeker fabrikasından gelen mühendislerin rapor tuttuklarını ifade ederek, "Mühendisler raporu tarla çamur diye değil de, 'pancar kökleri havuç kadar' diye tutmuşlar. Bizim bundan da haberimiz olmadı. Raporu çamur diye tutmuş olsalardı bize ek süre vermeleri gerekiyordu." dedi.
Çorum Şeker Fabrikası yetkililerinin 200 dönüm tarlada bulunan pancarı ideal olmayan pancar olarak iddia ettiklerini belirten Yılmaz, "Fabrika yetkilileri bizlere ideal olmayan pancar deyip bizleri başlarından gönderiyorlar. Bizlere havuç gibi pancar diyorlar. Bu sene su sıkıntısında dolayı verim düşük olabilir ama dönüme beş ton pancar alındı." diye konuştu.
Tarlanın çamur olmasından dolayı iş makinelerinin giremediğini anlatan Yılmaz, "Biz durumu fabrikaya bildirmemize rağmen, yetkililer 14 Aralık'a kadar söküm yapmamızı istediler ama bunu yapmanın imkanı yoktu." dedi.
Yılmaz, tarlada yaklaşık 800 ton pancar bulunduğunu dile getirerek "Bu yıl 40 - 50 bin lira para kazanmayı planlarken 240 bin lira zarar ettim." diye konuştu.

Fabrika Su Sıkıntısı A Haber Şeker Fabrikası Takvim 

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