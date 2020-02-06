Yağışlar ve eriyen kar suları, ekili arazileri sular altında bıraktı

-Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Koop.Başkanı Orhan Bozkurt’la röp.

-Su baskınından zarar gören vatandaşlarla röp.lar

-Aşırı yağışlar ve kar erimesinden dolayı coşkulu akmaya başlayan Pınarbaşı Mağarası

-Ağılları su baskınından zarar gören besicilerle röp.

-Besihanelerden görüntü

-Sular altında kalan ekili alanlar Pınarbaşı Mahallesi girişi

-Suyla kaplanması sonucunda ulaşıma kapanan Derebucak Çamlık mahalle yolu

-Belediye Başkanı Ahmet Kısa’nın yolda incelemesi

-Başkan Ahmet Kısa ile röp.

-Derebucak’taki taşkınlar ve coşkun akan düdenler

-Yağış ve taşkınlardan zarar gören DSİ’ye ait taşkın önleme kanalı kanaletleri

-Belediye ekiplerinin taşkından kapanan Gencek-Huğlu arasındaki çalışması

-Pınarbaşı Muhtarı ile röp.



( KONYA )- Konya’nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesi yolu taşkın sonucu sularla kaplanınca ulaşıma kapandı KONYA



- Konya’nın Derebucak ilçesinde, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularının kanallarda taşkın yapması ekili alanları sular altında bıraktı. İlçe merkezi ve Pınarbaşı Mahallesi’nde çok sayıda evin zemin bölümünü sular bastı. Aşırı yağışlar dolayısıyla ilçe merkezi ile Çamlık Mahallesi bağlantısını sağlayan yol sular altında kalarak ulaşıma kapanırken, Gencek-Huğlu arasında ulaşımı sağlarken kapanan yol da belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür aralıksız olarak devam eden yağışların dağlardaki karları da erittiğini belirterek, yaşanan taşkınlar sonucu ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesinde 15 ailenin evinin alt bölümlerinin sular altında kaldığını, burada bulunan mahsullerin zarar gördüğünü söyledi.



Başkan Kısa, “İlçemiz merkezimizde de benzer bir durum yaşandı. 7-8 ailemize ait evin alt bölümlerinde su baskınları yaşandı. Ancak, hem Derebucak Belediyesi, hem Büyükşehir Belediyemiz ve halkımızın da yardım ve destekleriyle yaşanan sıkıntıların üstesinden geldik. Bu arada, ilçemiz merkezinde yıldırım düşmesi sebebiyle iki evimizde hasar oluştu. Allah’a şükür can kaybı yok. Su taşkınları nedeniyle Derebucak-Çamlık arası mahalle yolumuz sulardan ulaşıma kapandı. Yağışlar devam ediyor, sular da yükselmeye devam ediyor. Bir hafta kapalı kalacak gibi görünüyor. Ayrıca, taşkın sularından dolayı kapanan Gencek-Huğlu mahalleleri arasındaki yol da yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, yol kenarlarında DSİ’ye ait taşkın su kanallarındaki duvarlar da zarar gördü. İlçemizde yaşanan su baskınlarını AFAD’a da bildirdik.Yağışlardan dolayı sular altında kalan ekili arazilerimizde ise kaymakamlığımız, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz zarar tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Geceden beri suları tahliye etmek için seferberiz” Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt ise, yerleşim merkezi olarak dün akşam saatlerinden bu yana doğal bir afeti yaşadıklarını belirterek, “Aşırı yağışların dağlardaki karları da eritmesinden dolayı suların yükselmesi neticesinde Pınarbaşı’nda 17-18 evin zemin katındaki depoları sular bastı. Mahsullerimiz, şeker fasülyelerimiz, hububatlarımız hep suyun içinde kaldı. Geceden beri suları tahliye etmek için seferberiz. Derebucak Kaymakamlığımız, Belediyemiz , Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve jandarmamız da bu çalışmalarımıza destek veriyorlar. Ancak yağış durmadığından dolayı su yükselmesi devam ediyor. Ayrıca, yerleşim merkezinde su taşkınlarından bazı besicilerimiz de olumsuz etkilendi. Ağılları su bastı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması” şeklinde konuştu.

“Yağışların sürmesinden dolayı tedirginiz” Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Toklu ise, yağışların ve hızla eriyen kar sularının oluşturduğu taşkınlardan yerleşim olarak zarar gördüklerini ve mağduriyetler yaşandığını belirterek, “Yağışlar hala devam ediyor, su baskınları yaşanan evlerde su tahliye çalışmaları yapıldı ancak yağışların sürmesinden dolayı tedirginiz. Mahallemizde bazı ağıllar, evlerin altındaki bahar döneminde ekimini yapacağımız şeker fasülyesi tohumlarımız, nohutlarımız, arpa buğday gibi ürünlerimiz vardı. Hepsi de zarar görmüş durumda. Zarar tespitleri yapıldı” diye konuştu.





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