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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı... Dehşet anlar kamerada

Yağışlar Tarsus'ta okul ihata duvarını yıktı... Dehşet anlar kamerada

Sel görüntüsü

Elektrik Direği Sağanak Yağış Çekim Aşırı Yağış Cep Telefonu 

-Evden çekim yapan ailenin okul duvarının devrilmesi anını çekmesi ve tepkileri

( MERSİN )- Okul duvarının yıkılması ve yaşanan sel vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, okul ihata duvarını yıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çokak Mahallesi’nde bulunan Zekeriya Çayan İlkokulu ve Ortaokulunun bahçesi, aşırı yağışlardan dolayı suyla doldu. Etkili olan yağışların okulun ihata duvarının 50 metrelik bölümünü yıktığı görüldü.
Ayrıca, yine ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde de aşırı yağışlar 3 menfezi yıkarken, 1 elektrik direğini de devirdi. (ERY-SO-Y)
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