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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yağışlar sonrası suyu çekilen Seyfe Gölünde kuş çeşitliliği yaşanıyor

Yağışlar sonrası suyu çekilen Seyfe Gölünde kuş çeşitliliği yaşanıyor

göl

Doluluk Oranı Dernek Başkanı 

-detay
-ekoloji dernek başkanı açıklama
-detay

( KIRŞEHİR ) - Yağışlar sonrası suyu çekilen Seyfe Gölünde kuş çeşitliliği yaşanıyor KIRŞEHİR

- Yağmur suları ile birlikte su seviyesinin yükseldiği Seyfe Gölünde, kuş çeşitliliği yaşanıyor. Farklı türden binlerce kuşun akın ettiği Seyfe Gölünde doğanın her güzelliği sunduğunu ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, son dönemde yağışların etkisi ile göl yüzeyinde yüzde 90 oranında doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

“Pekikanlar, Flamingolar ve Martılar gölde” Yağışların etkisini kaybetmesi sonrası su seviyesinin de çekilmeye başladığını anlatan Çetiner, “Gölde Pelikanları, Martıları, Flamingoları , Balıkçı kuşlarını ve yerel kuşları da ekleyebiliriz. Yüzey sularında giriş olmaması büyük problemimiz. Seyfe’yi besleyen üç ana pınardan da Seyfe Gölüne su girişimiz yok.”dedi.
Kuşların büyük probleminin tatlı su ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü; “10 bin 7 00 hektarlık geniş bir alanda yaklaşık 10 santim civarında olan su, buharlaşmanın da etkisi ile minimuma doğru gitmek üzere göle su girişimiz olacak diye bir beklentimiz de yok. Seyfe Pınarında ki girişler kuşlar için çok önemli, kuşların bölgede çok olması bizleri mutlu ediyor. Seyfe Gölü ile ilgili yapılan çalışmalar var. Doğa, birden düzelmiyor. Seyfe önemli koruma alanlarından bir tanesi, su olsa da olmasa da kuşlarımız bölgeden geçiyor. Ortamın güzel olması kuşlarında uzun kalmasını sağlıyor. Bölgemiz de en yoğun Flamingo akınına rastlıyoruz. 13 adet sulak alandan bir tanesi Seyfe Gölü." (EÖ-AÖ-
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