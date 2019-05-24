Yağışlar arıcıların yüksek verim beklentisini artırdı - BATMAN
- Arı kovanlarından detay - Ağaçlarda oğul veren arılar - Bal petekleri - Ana arı - Arıcı Ramazan Atılgan ile röportaj - Arıcıların arılarla ilgilenmesi - Arıcı Adem Arslan ile röportaj - Üretilen ballardan detaylarYağışlar arıcıların yüksek verim beklentisini artırdı - Arılarını kışlaklardan çıkararak Batman 'daki yaylalara götüren arıcılar, bölgede 6 ayda düşen alansal yağış miktarının önceki yıla göre artış göstermesi ile bu yıl bal üretiminde yüksek rekolte bekliyor - Arıcılık yapan Ramazan Atılgan: - "İnşallah bu sene bereketli geçer. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı ümitliyiz" - Ordu'dan gelen üretici Adem Arslan: - "Geçen sene verim önceki yıllara göre yüzde 30 düşüktü. Ama bu yıl daha iyi olmasını bekliyoruz"BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Bol yağış, arılarını kışlaklardan çıkararak Batman 'daki yaylalara götüren arıcıların yüksek verim beklentisini artırdı.İlkbaharda Ordu, Hatay, Antalya, Düzce ve Nevşehir'deki kışlaklardan çıkarılan arılar, Batman 'daki yaylalara getirildi. Batman Çayı çevresi ile Kozluk, Sason, Gercüş ve Hasankeyf ilçelerindeki yaylalara gelen arıcılar, ay sonuna doğru arılarını Muş ve Bitlis'teki yaylalara götürecek.Yaylalara gelen arıcılar, hem arılarının bakımını yapıyor hem de kovandan çıkarak ağaçlarda oğul veren arıların nöbetini tutuyor.Arıcılar bölgede 6 ayda düşen alansal yağış miktarının önceki yıla göre artış göstermesi ile bu yıl bal üretiminde yüksek rekolte bekliyor. - 35 yıllık arıcı verimden ümitli Batman 'ın Gercüş ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Ramazan Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır arıcılıkla uğraştığını söyledi.
Arılarını kışlaktan çıkardığını belirten Atılgan, bu ayın, arılar için oğul verme dönemi olduğunu aktardı.Nisan - mayıs aylarında oğul veren arılar için nöbet tuttuklarını dile getiren Atılgan, "Bu tarihler arasında hem oğul veren arılar için hem de oğul arılar için nöbet tutuyoruz. Bu yıl yağışların bol olması verimi artıracak. İnşallah bu sene bereketli geçer. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı ümitliyiz." dedi. - Ordu'dan 600 kovanla geldiOrdu'dan 600 kovanla Kozluk ilçesine gelen Adem Arslan, bu yıl havaların yağışlı geçmesinden dolayı bal üretiminde geçen yıllara oranla yüzde 30 oranında artış beklediklerini kaydetti. Bu ay itibarıyla arılarını kışlaklardan çıkardıklarını anlatan Arslan, "Burada bahar çok güzel geçiyor. Bir ay sonra da nasip olursa buradan gitmeyi düşünüyoruz. Bu sene yağmur çok yağdı, verimin iyi olmasını bekliyoruz. Bereketli bir yıl olmasını bekliyoruz, inşallah da iyi olacak. Geçen sene verim önceki yıllara göre yüzde 30 kadar düşüktü ama bu yıl daha iyi olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. - Temmuzda hasat başlıyorKovanlarının yüzde 65'inin devlet destekli olduğunu belirten Arslan, ayın sonunda çiçeklerin açacağı Muş'taki yaylalara gideceğini, temmuz ayı sonuna doğru da hasadın başlayacağını anlattı.Maliyeti yüksek olmasına rağmen arıcılığın kendisi için bir hobi olduğunu ifade eden Arslan, zorluklara rağmen 25 yıldır bu mesleği sürdüğünü dile getirdi.Arslan, şöyle konuştu:"Gerçekten çok zor ve maliyeti yüksek bir meslek. Çok pahalı olmasına rağmen balı ucuza satıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Bu bir hobi, bırakamıyoruz. Kazansak da kazanmasak da bırakamıyoruz." - "Bal üretiminde artış bekliyoruz" Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sait Karabulut, bölgenin arıcılık açısından oldukça verimli olduğunu, bu nedenle arıcıların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı verimde artış beklediklerini vurgulayan Karabulut, "Geçen yıl kurak geçtiğinden birçok üreticiye ait arıların önemli kısmı öldü. Bu yıl ise havalar çok güzel geçti. Yağmur oldukça güzel yağdı. Şimdilik iyi gidiyor. Hatta yüksek kesimlerdeki karın erimesinin ardından bir yağmur daha yağarsa o zaman çok daha güzel olur. Bu yıl bal üretiminde artış bekliyoruz." diye konuştu. Önümüzdeki süreçte de havanın nemli olması için dua ettiklerine işaret eden Karabulut, kuru havanın bal üretimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.Karabulut, "Sadece bol yağışın olması, bal veriminin artması için yetmiyor. Aynı zamanda nem oranın da yüksek olması lazım. Kuru hava sonucu bal verimi düşük oluyor. Şimdilik nem oranı da güzel." ifadelerini kullandı.
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