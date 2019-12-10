Yağışlar Ardıl Barajın’da ki su seviyesini yükseltti

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te son dönemlerde etkili olan yağışlar, Araban Ovası'nı sulayan Ardıl Barajı'ndaki su seviyesini yükseltti. Gaziantep'te bu yıl yaz ve sonbahar mevsiminin kurak geçmesi Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım yapan çiftçileri telaşlandırmış, sonbahar mevsiminin son ayı olan Kasım ayında başlayan ve bugüne kadar aralıklarla süren yağışlarla üreticiler rahat nefes almaya başladı.

Yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağışlarla hububat ve sarımsak ekimi yapan ürünler suya doyarken 206 bin dönüm alanda tarım yapılan Araban Ovası’ndaki 25 bin 730 dönümlük kısmını sulayan Ardıl Barajı’nda su seviyesi de yükseldi.Ardıl Barajı’nda inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Son yağışlarla birlikte Arabanlı çiftçilerimizin kuraklık korkusu da son buldu. Meteorolojinin hava tahmin raporlarına göre de ilçede yağışların devam etmesi bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre kış mevsiminin yağışlı geçmesi halinde önümüzdeki 2020 yılı hasat döneminin bereketli bir hasat dönemi olmasını hedefliyoruz. Geçim kaynağının tamamen tarım ve hayvancılık üzerine olduğu ilçemizde 2020 yılı hasat döneminin bol verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Ardıl Barajı 2 yıldır üreticinin yüzünü güldürüyor Gaziantep't eyaklaşık yarım asırdır yapımı gündemde olan ve 2013 yılında inşaatına başlanan Ardıl Barajı'nda, 2017 yılının Şubat ayında yapımı tamamlanarak ilk su tutulmaya başlanmıştı. 2017 ve 2018 yıllarının Aralık ayındaki aşırı yağışlara sel suları ve kış aylarındaki kar ile yağmurların da eklenmesiyle baraj tamamen dolmuştu. Barajdaki yeterli seviyedeki su nedeniyle Araban Ovası'ndaki yaklaşık 25 bin 730 dönümlük arazide hem 2018 ve hem de 2019 yıllarında sulu tarım yapılarak, bölgedeki üretici verimli ve yüksek rekolteli hasad dönemi geçirdi.



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