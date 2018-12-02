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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yağış sonrası dev şelaleler oluştu

Yağış sonrası dev şelaleler oluştu

Şelaleden görüntüler

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

Sağanak Yağış Şelale Kamera Şiddetli Yağış 


- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası dev şelaleler oluştu. 25 metre yüksekliğindeki dev şelaleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış sonrası Aşağıdere köyünde dev şelaleler oluştu. Metrelerce yükseklikteki şelale ve sisler içindeki görüntüsü kameralara yansıdı. üç gündür etkili olan yağışla beraber Habur Çayı coştu, şelaleler oluştu. Aşağıdere köyünden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye akın eden vatandaşlar, gördükleri güzel manzarayı fotoğrafladı.
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