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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yağış sonra kayganlaşan yolda takla atıp karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

Yağış sonra kayganlaşan yolda takla atıp karşı şeride geçti, sürücü ölümden döndü

Olay yerinden görüntü

Ticari Araç Yağan Direksiyon Trol 

-araçtan görüntü
-şoför ile röportaj
-detaylar

( BURSA -ÖZEL)- Takla atıp ters dönen araçtan yaralanmadan kurtuldu BURSA

- Bursa’da yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu seyir halindeki ticari araç takla atıp karşı yöne geçti. Ters dönen araçtan çıkan şoför, şans eseri yara almadı. Kaza, Nilüfer İlçesi, Dağyöresi yolu, Misi Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Salça yönetimindeki 16 CKK 56 plakalı ticari araç, Orhaneli’den Bursa istikametine gidiyordu. Salça, bir arkadaşının düğün cemiyetinden döndüğü sırada Bursa’da sabah saatlerinden beri yağan yağmurun yolu kayganlaştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan ve ters dönen araç bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Mehmet Salça, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracın çekilmesinin ardından trafiği kontrollü şekilde açtı.
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