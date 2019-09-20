Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, tır otomobilin üzerine devrildi İzle

Yağış nedeniyle yol kayganlaştı, tır otomobilin üzerine devrildi İzle

Kaza yapan tır detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trol 

-Otomobil detay
-Polis ekipleri detay
-Kadın sürücü konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece’de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan metal yüklü tır başka yolda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada tır sürücü ve otomobil sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Büyükçekmece Beylikdüzü istikameti D-100 karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 UG 568 metal yüklü tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce yolun kenarında bulunan bariyerlere daha sonra ise yolun aşağısında bulunan yan yoldan geçmekte olan 34 KJ 9639 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil sürücü Şahadet Zeynep Aydın ve tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. Kaza nedeni ile tır içerisinde bulunan metal parçalar etrafa savruldu. Dağılan parçalar ekipler tarafından toplandı. Kazada tırın üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Tırın kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza sonrası açıklama yapan otomobil sürücüsü, tırın bir anda üzerine devrildiğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı