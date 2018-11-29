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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yağış nedeniyle kerpiç ev çöktü araçlar zarar gördü (2) - MUĞLA

Yağış nedeniyle kerpiç ev çöktü araçlar zarar gördü (2) - MUĞLA

- Göçük alanından görüntü - Enkaz temizleme çalışmaları - İsmail Akıncı'nın açıklaması - Milas Zabıta Müdürü Süleyman Karatoprak'ın açıklamasıMilas'ta sağanak etkili oldu - Muğla 'nın Milas ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle kullanılmayan kerpiç ev çöktüMUĞLA (AA) - Milas ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle kullanılmayan kerpiç ev çöktü, yakınındaki iki otomobilde hasar meydana geldi.İlçeye bağlı Hacı İlyas Mahallesi Sarıoğlu Caddesi'nde, Hasan Varışlı'ya ait kerpiç ev şiddetli yağış nedeniyle çöktü.Çökme nedeniyle oluşan gürültü çevrede paniğe yol açarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, evin boş olduğu ve uzun zamandır kullanılmadığı belirlendi.Kerpiç evin çöktüğü alanda bulunan 2 otomobil de hasar gördü.Belediye ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı bölgedeki zarar gören araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Bild Şiddetli Yağış Sağlık Ekipleri Trol 

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