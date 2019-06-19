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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi Video

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi Video

Minibüsten görüntü

Polis Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Sürücüden görüntü
-Arkadaşlarının sürücüyü sakinleştirmesi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Minibüsten burnu kanamadan çıkan sürücü gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Şişli’de yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücüyü arkadaşları sakinleştirdi. Kaza, saat 06:30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste kimliği öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüs içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü gözyaşlarına boğulurken, sürücü olay yerine gelen arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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